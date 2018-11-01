وأظهر تسجيل مصور لجوء أصحاب المطاعم إلى طرق طريفة وغريبة من أجل تسيير أعمالهم واستقبال الزبائن، رغم المياه التي غمرتها على مدار القليلة الماضية.

ويعرض مقطع الفيديو موظفين في أحد المطاعم وهم يحملون البيتزا لخدمة الزبائن بينما تغوض أقدامهم في المياه، في حين انتعل الزبائن أيضا أحذية بأعناق طويلة وهم يجلسون لتناول وجباتهم.

وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة ما يقرب من 80 في المائة من المدينة، بعد ارتفاع منسوب المياه فيها بنحو 160 سنتيمترا، في فيضان هو الأسوأ منذ عقود.

وأثرت العواصف والأمطار والفيضانات التي ضربت إيطاليا الأسبوع الماضي على العديد من المناطق المهمة والمعالم التاريخية، مثل ساحة سان ماركو وجسر ريالتو وساحة سان ماركو وغيرها.