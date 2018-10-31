وبحسب ما نقلت "حرييت" فإن رقية وعصمت دخلتا محل الهواتف المحمولة وأخذتا تكسران المدخل الزجاجي وواجهة العرض والأجهزة ولم تتركا أي شيء إلا وخربتاه.

وبدا صاحب المحل في حالة من الذعر بينما حاول الجيران أن يوقفوا هجوم المطرقة، لكن الأضرار التي لحقت بالمحل كانت كبيرة جدا.

ومن حسن حظ صاحب المحل، أن كاميرا المراقبة سجلت الهجوم بكل تفاصيله وجرى تسليم المقطع للسلطات بعد رفع دعوى على المرأتين.

وذكرت تقارير محلية أن رقية وعصمت هاجمتا صاحب المحل بسبب "مشكلات شخصية وأمور عاطفية".

وأفرجت الشرطة التركية عن المرأتين ومن المنتظر أن يصدر حكم القضاء في "واقعة المطرقة" في وقت لاحق.