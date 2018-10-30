وبحسب ما نقلت "فوكس نيوز"، فإن مطعما داخليا في مدرسة ابتدائية بولاية فرجينيا يكتب عبارات محفزة على الموز الذي يُقدم للتلاميذ.

وتضم العبارات تحفيزا من قبيل "كن ملهما لنفسك وللآخرين" و"ابتسم" و"انشر الحب في كل مكان" و"اجعل حلمك كبيرا".

وقال الشخص المشرف على المطعم إنه اعتاد القيام بهذا الأمر مع أبنائه في البيت، ثم قرر في وقت لاحق أن يوسع التجربة، فالتلاميذ أيضا بمثابة أبنائه، حسب قوله.

وقال ستيسي ترومان إنه كتب عبارات التحفيز بنفسه، لأنه يعرف ما يتوجب قوله للأطفال وما يحب الناس سماعه في العادة ليكونوا أكثر إيجابية.

وأعرب معلقون عن أملهم في أن تنتقل هذه المبادرة إلى مدارس أخرى، لاسيما أنها لا تتطلب جهدا كبيرا بل تحتاج كتابة بعض العبارات المقتضبة في فترة وجيزة.