وتنطلق جلسة محاكمة نيلز هويغل، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لإدانته في جريمتي قتل، في مدينة أولدنبورغ شمالي غربي ألمانيا.

وتعود فصول القضية إلى العام 2015، حين أدين هويغل بقتل شخصين ومحاولة قتل اثنين آخرين، وقد كشفت الحادثة عن سلسلة طويلة من جرائم القتل ارتكبها الممرض.

ووجهت المحكمة إلى هويغل اتهامات بالقتل خلال فترة خدمته بمستشفى في أولدنبورغ بين عامي 1999 و2002، وفي مستشفى آخر بمدينة دلمنهورست القريبة بين عامي 2003 و2005.

وخلال هذه المحاكمة، قال إنه تسبب عن عمد في حدوث أزمات قلبية لحوالي 90 مريضا في دلمنهورست، لأنه كان "يستمتع بشعور قدرته على إعادة إنعاشهم".

وقال لمحققين في وقت لاحق إنه قتل مرضى آخرين في أولدنبورغ. وحققت السلطات بعد ذلك في حالات طالت مئات الوفيات.