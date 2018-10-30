وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن عدد متابعي رونالدو الذي انتقل قبل أشهر إلى يوفنتوس الإيطالي، وصل إلى 144 مليونا و338 ألفا.

وتربع رونالدو على عرش إنستغرام بعدما تفوق على المغنية والممثلة الأميركية سيلينا غوميز التي تأثرت أنشطتها في الموقع، مؤخرا، بسبب مشكلات في صحتها العقلية.

ويحرص رونالدو على مشاركة صوره بانتظام إلى جانب والدته وأبنائه الأربعة وصديقته الإسبانية جيورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 23 عاما.

وكانت غوميز التي شاركت آخر صورة في سبتمبر الماضي قالت إنها ستبتعد عن المنصات الاجتماعية، وهو ما فتح المجال أمام "الدون" ليتقدم صوب الريادة.

ولا يشكل إنستغرام مجرد منصات للتواصل بالنسبة إلى النجوم، إذ يقبض المشاهير مبالغ مالية باهظة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات مقابل بعض المنشورات الإعلانية في صفحاتهم.