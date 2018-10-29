وجاء تعليق اللاعب كنان أوزير، الجناح الأيسر لفريق "أنقرة غوجو"، بعد أن فاز فريقه على نادي فنربخشه من إسطنبول بنتيجة 3-1 يوم أمس الأحد، حسب صحيفة "حرييت التركية".

وقال اللاعب عبر حسابه على إنستغرام بعد الفوز بدقائق: "تم فتح القسطنطينية بنجاح. الحمد لله".

لكن تعليق اللاعب التركي لم يعجب كثيرا من الأتراك وأغضبهم، مما دفع به إلى تحويل حسابه على موقع التواصل إلى خاص.

وحملت إسطنبول، أكبر المدن التركية، اسم الإمبراطور الروماني قسطنطين قبل عام 1453 ميلادي، حين تحول اسمها إلى إسطنبول بعد الحملة العثمانية.