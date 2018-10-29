وخلال الاحتفال بالزفاف يقوم أقارب العروس، وهم يرقصون ويغنون، بزيارة بيوت أقارب العريس وأصدقائه ودعوتهم إلى الخارج للمشاركة بالاحتفالات، وأن يقدم كل شخص هدية، كي يتفادى العقوبات.



وقال إردال شالي، أحد سكان البلدة، إن هذا التقليد يعود إلى قرون عدة، موضحا أنه في حال تجاهل أقارب العريس وأصدقائه للعرس، فأنه يجري معاقبتهم.

ومن بين العقوبات يتم إلقاؤهم في الماء في حوض صغير وسط البلدة، أو إجبار المعاقب على ركوب الحمار بشكل معاكس، أو جعل المتخلفين يركضون حفاة في ساحة القرية.



وبحسب صحيفة "صباح" أوضح رئيس بلدية ديميريشي سلامي سلجوق إن المنطقة بعيدة كل البعد عن المراكز الحضرية الكبيرة، مما يسمح للناس بحماية تراثهم".



وأردف: "الأقارب الذين يفشلون في في إحضار الهدايا يتعرضون لتلك العقوبات، ولكن لا أحد يغضب ويقضي الناس وقتا ممتعا خلال حفل الزفاف".