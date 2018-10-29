كما احتفظ الفيلم الموسيقي "مولد نجمة" (إيه ستار إز بورن) بالمركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات قدرها 14.1 مليون دولار. والفيلم بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر وسام إليوت، وإخراج برادلي كوبر.

واحتفظ فيلم الحركة "فينوم" بالمركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار . والفيلم الذي يروي قصة بطل خارق من بطولة توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، وإخراج روبن فليشر.

واحتفظ الفيلم الكوميدي "صرخة الرعب 2: أشباح الهالوين" (جوسبمبيز 2: هانتد هالوين) بالمركز الرابع محققا إيرادات بلغت 7.5 مليون دولار. والفيلم بطولة ويندي ماكيلندون كوفي وكين جونغ وكريس بارنيل ومن إخراج آري ساندل.

وجاء فيلم الحركة الجديد "الصياد القاتل" (هانتر كيلر) في المركز الخامس بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار. والفيلم بطولة جيرارد بتلر وغاري أولدمان وليندا إدنا كاردليني ومن إخراج دونوفان مارش.