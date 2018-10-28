وفتحت وزارة الثقافة قسما من المتحف، يضم قطعا من عصور مختلفة، في إشارة إلى عودة الحياة لطبيعتها بالعاصمة، بعدما استعادت قوات الجيش السيطرة على المناطق المحيطة بدمشق من أيدي جماعات المعارضة المسلحة.

وكانت السلطات السورية أغلقت المتحف في 2012 للحفاظ على مقتنياته الثمينة، التي تؤرخ لعصور مختلفة، وتم نقل بعض المقتنيات وتخزين البعض الآخر حفاظا عليها.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن وزير الثقافة، محمد الأحمد، قوله، إن المتحف الوطني بدمشق أحد أكبر وأهم متاحف العالم، ويحوي مقتنيات تمثل عصارة جهد السوريين وتوثق حضارتهم.

وأضاف، أن الوزارة على استعداد لمواصلة استقدام البعثات الأثرية لمتابعة جهودها في البحث والتنقيب بالمواقع الأثرية السورية.

وكانت العديد من المعابد والمواقع الأثرية، تعرضت للنهب والتخريب على أيدي بعض الجماعات المتطرفة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويرجع تاريخ تأسيس المتحف إلى بدايات القرن العشرين، إلا أنه انتقل لموقعه الحالي المطل على نهر بردى في 1936، وأضيفت إليه بعض الأجنحة والقاعات لاحقا، ويضم أقساما للحضارات المختلفة كما تتزين حدائقه ببعض التماثيل الأثرية.