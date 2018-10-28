وغرّد صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "بنشتري راجل" مع وجه ضاحك وهاشتاغ #كذبه_مشهوره_للمصريين، مع صورة للنجم أحمد مكي، في دور "حزلئوم" بفيلم "لا تراجع لا استسلام (القبضة الدامية)".

ويشير النجم المصري في قوله "بنشتري راجل" إلى عبارة تقال عند التقدم للزواج، حيث يقولها أهل العروس المفترضة للمتقدم لخطبة ابنتهم، في تأكيد منهم أن ما يهمهم هو أخلاق الرجل قبل المال وطلبات أهل العروس.

واعتبر صلاح، الأب لطفلة واحدة، أن هذه العبارة هي "كذبة مشهورة للمصريين"، وأشعل عبر تغريدته التفاعل من متابعيه.

وحظيت التغريدة خلال ساعات بأكثر من 50 ألف تعليق، و6 آلاف إعادة تغريد، وآلاف الإعجابات، وأثارت التكهنات بشأن الدافع وراء نشرها.

لكن أغلبية متابعي صلاح أبدوا سعادتهم بتغريدته الجديدة معتبرين أنها بداية خروجه من المزاج السيئ الذي رافقه منذ بداية الموسم، لدرجة أنه لم يكن يحتفل بأهدافه.

وجاءت تغريدة صلاح بعد مباراة ليفربول أمام كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي التي فاز فيها "الريدز" 4-1، وتألق فيها شخصيا بافتتاح التسجيل في الدقيقة 10 ثم صناعة هدفين لكل من شاكيري وساديو ماني.

وكان صلاح تعرض لانتقادات بسبب عدم احتفاله بالأهداف بعد بداية سيئة في الموسم، لكنه عاد في لقاء كارديف ليظهر السعادة بعد تسجيل الهدف الأول في المباراة.