وأكد حارس غابة أن الأفيال صعقت أثناء بحثها عن الطعام، عندما لمست أسلاكا معلقة بشكل محكم، يعتقد أنها تخص خط سكك حديدية جديدا.

وأفاد الحارس جيتندراناث داس أن الأفيال كانت جزءا من قطيع يضم 15 فيلا، اقترب من قرية كامالانغا في منطقة دينينكال بولاية أوريسا في وقت مبكر، السبت.

وقال مسؤول في مجال الحياة البرية لوكالة "شينخوا" الصينية إن الأفيال السبعة قتلت صعقا، وأضاف: "بمجرد أن سمعنا النبأ هرعنا إلى الموقع للتعرف على التفاصيل التي أدت إليه".

واكتشف قرويون الحادث وأبلغوا حراس الغابات، وفقا لوكالة أنباء "برس ترست" المحلية الهندية.

يشار إلى أن القطارات تصدم بشكل دوري الأفيال الهائمة على وجوهها في المنطقة، حيث تتجه عادة إلى القرى والبلدات مع تزايد أعداد البشر الذين يستقرون في مناطق الغابات.

وتعد ولاية آسام المجاورة موطنا لآف عدة من الأفيال البرية الآسيوية، لكنها مهددة بالانقراض بسبب الزحف البشري وعمليات الصيد غير المشروع.