وأمرت محكمة جزائية في ولاية تلمسان، شمال غربي الجزائر، الخميس الماضي، بالسجن الفوري بحق المعلمة، التي تعمل في مدرسة سيدي الجيلالي الابتدائية (60 كيلومترا جنوبي تلمسان)، لمدة عامين وعام ثالث مع وقف التنفيذ.

كما غرمت المحكمة المعلمة بمليوني دينار جزائري (17 ألف دولار أميركي تقريبا) بتهمة الضرب والجرح العمد المؤديان إلى عاهة مستديمة على مستوى العين ضد التلميذة التي تدرس في الصف الخامس الابتدائي.

وتعود فصول القضية إلى شهر أبريل 2018، عندما عاقبت المعلمة تلميذتها بالضرب، مما تسبب في إصابة التلميذة بجروح على مستوى عينها اليسرى، وفق ما ذكرت صحفة "الخبر" الجزائرية، السبت.

وبعد تدخل أطراف عدة من الوسط التربوي، وافق والد التلميذة على أن تتكفل المعلمة بجميع مصاريف علاج ابنته، إلا أن الأب تراجع ورفع دعوى قضائية ضد المعلمة.

وتضامن زملاء المعلمة معها، ووصفوا الحكم بـ"القاسي جدا"، وطالبوا بمقاطعة التدريس يوم غد الأحد، تضامنا مع المعلمة، وذلك تحت شعار "لا لحبس المعلم".