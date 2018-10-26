وهبطت العربة العسكرية من طائرة أميركية في حديقة مخصصة للعب، تعج عادة بالأطفال، في مدينة جونسونفيل، في ولاية نورث كارولينا، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز" الجمعة.

وارتطمت العربة العسكرية بالأرض وأحدثت دويا عاليا، مما أرعب السكان، إذ سقطت بين منزلين، وعلى بعد 11 كيلومترا من القاعدة العسكرية، التي كان من المفترض أن تهبط فيها.

وتزن عربة همر العسكرية ثلاثة أطنان، وسقطت في منطقة غالبا ما يستخدمها الأطفال للعب، بحسب ما قال سكان المنطقة، الذين أكدوا أنه لم يصب أحد بأذى.

وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا صوت ارتطام العربة بالأرض، وشاهدوا لاحقا المظلات وهي تهبط في مكان الحادث، وأكدوا أنهم أصيبوا بالذعر والخوف من رؤية هذا المنظر.

وقالت شاتوانا روس، المقيمة في المنطقة: "هذا المكان يلعب فيه أطفالنا غالبا، ولحسن الحظ أنهم كانوا في المدرسة عندما سقطت العربة من السماء".

وتم إسقاط العربة العسكرية بواسطة طائرة شحن من طراز C-17 كجزء من تمرين كان يقوم به جنود لاختبار العمليات الخاصة المحمولة جوا.

وقالت السلطات في الولاية إن الحادث "قيد التحقيق".