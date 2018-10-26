وحسب وسائل إعلام محلية، فقد نقل الرجل، الذي يدعى أردوغان كاليونسو، منزل والده وثبته فوق منزله الواقع بمنطقة إرفيليك الريفية.

أما غرض الابن من النقل فكان بيع الأرض التي أقيم عليها بيت الوالد المتوفى، مع الاحتفاظ بالعقار الصغير من دون هدمه.

وقال كاليونسو لوكالة أنباء "ديميرورن" المحلية عندما سئل عن قراره الغريب: "كان البيت آخر ما تبقى من أثر والدي. أردت أن أحتفظ بهذا البيت".

وتكشف لقطات فيديو بيت الوالد محمولا فوق عربة نقل، سارت به نحو 4 كيلومترات وسط نظرات الدهشة من المارة.

ثم تظهر لقطات أخرى رافعة تحمل البيت الخشبي للوالد، وتضعه فوق منزل الابن الإسمنتي لتكتمل عملية النقل الفريدة.