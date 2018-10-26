وانتشرت صورة الطفل الأميركي تيدي مازيني، على وسائل التواصل الاجتماعي، لتثير تعاطفا هائلا بسبب تفاصيل عيد الميلاد الاستثنائي، وملامح الطفل الذي بدت عليه مشاعر خيبة الأمل العارمة.

وظهر تيدي في الصورة حزينا وبائسا على طاولة طويلة بمطعم للبيتزا، كما ظهر العديد من صحون الحلوى الخاصة بالمناسبة موزعة على الطاولة، لكن المقاعد جميعها كانت خاوية، بعدما تخلف زملاؤه الـ32 عن حضور حفل عيد ميلاده السادس.

ونشرت الأم، سيل مازيني صورة ابنها القاسية بملامحه المحبطة على فيسبوك وكتبت: "البعض اعتذر عن الحضور، ولكن لم يحضر أحد.. لن أقيم حفلات عيد ميلاد بعد الآن".

لكن سيل مازيني، التي تقطن مع طفلها بمدينة توسون بولاية أريزونا، كشفت مبكرا جدا أيضا عن خطتها لعيد ميلاد ابنها المقبل.

وقالت سيل: "سنذهب في رحلة احتفالا بعيد ميلاده المقبل".

وأضافت في تصريحات لموقع "نيويورك بوست": "حفلة أخرى ستعنى تخطيطا مبالغا فيه.. لذلك سآخذه بعيدا"، من دون أن تكشف عن وجهتها.

وبعدما انتشرت صورة تيدي الحزينة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت والدة الطفل أنها نادمة أشد الندم على نشرها الصورة، وتعريض ابنها لهذه الشهرة "غير المرغوبة" بهذا العمر الصغير.

وأضافت أنها شعرت بالصدمة لما حدث بعدما تغيب الجميع، مشيرة في الوقت نفسه إلا أنه لم يكن أمامها مفر من دفع فاتورة عيد الميلاد الذي لم يحضره أحد.

يشار إلى أن صورة الطفل الحزين لاقت العديد من ردود الأفعال من مشاهير، إذ قرر لاعبو فريق "فينكس صنز" الذي ينافس بالدوري الأميركي لكرة السلة، دعوة تيدي لحضور مباراة لهم في الدوري، احتفالا بعيد ميلاده.

كما أرسل منتج الأغاني الشهير "دي جي خالد" تمنياته للطفل الصغير بعيد ميلاد سعيد على موقع إنستغرام، حيث كتب في منشور: "كل عام وأنت بخير أيها الملك تيدي".