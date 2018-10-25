وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية، جنودا من سلاح المظلات على متن طائرات، يهبطون بالمظلات فوق منطقة صحراوية مع حاملات جُند مدرعة، ويقتحمون قرية لعدو مفترض.

وتقول الوزارة، إن 300 من جنود المظلات شاركوا في المناورات، علاوة على 15 من الطائرات وطائرات الهليكوبتر.

وتجري تدريبات "حماة الصداقة-3" بمشاركة الجيشين الروسي والمصري على مدار الفترة من 13 حتى 26 أكتوبر في قاعدة محمد نجيب العسكرية بشمال غرب مصر.

وقال موقع وزارة الدفاع المصرية، إن التدريبات تشمل تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة، وتنفيذ الكثير من أشكال عمليات إطلاق النار غير النمطية، وتدريب القوات الخاصة على القتال ومكافحة الإرهاب.