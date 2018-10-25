وقال الرئيس المصري بعد أداء الجسمي لأغنية "بشرة خير" الشهيرة: "أنا بشكرك وبحييك وبحيى دولة الإمارات من خلالك.. كنت مستني الفرصة اللى أشوفك فيها وأقول ليك كتر خيرك".

وفي تغريدة للفنان الإماراتي على تويتر، قال الجسمي: بشكركم وصلتني رسالة حب من ١٠٤ مليون مصري محب.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحفظكم الله.. شكراً حبايبي المصريين.. شكراً وطني الإمارات".

وتعد "بشرة خير" واحدة من أبرز الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور المصري، وتحولت من أغنية تهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية في الانتخابات عام 2014، إلى أغنية ذات طابع شعبي، يتداولها المصريون في المناسبات الاجتماعية.

وحصلت أغنية الجسمي على أكثر من 5 مليون مشاهدة على يوتيوب في أول خمسة أيام من طرحها، فيما تم تصنيف الأغنية ضمن أعلى 100 كليب مشاهدة حول العالم، بأكثر من 242 مليون مشاهد من يوم طرحها عبر قناة حسين الجسمي الخاصة على يوتيوب.