وظهرت السائقة التركية المسنة وهي مستاءة جدا، بعد أن خدعتها سائحتان إيرانيتان، قامتا بإعطائها ورقة 100 ليرة تركية مزورة، بعد أن أوصلتهما لساحة تقسيم وسط إسطنبول.، حسب ما أشارت صحيفة "حرييت".

وصور المارة نورشين عاشق (60 عاما) وهي منهمرة بالبكاء داخل سيارتها، بعد اكتشافها العملة المزورة، قبل أن يهدئ من روعها بعض الأشخاص الذين لاحظوا حالتها السيئة.

وقالت عاشق إن الإيرانيتين أعطياها عملة 100 ليرة مزيفة، فيما أعادت هي لهم 40 ليرة، القيمة المتبقية من سعر الرحلة.

وأضافت: "لقد حملت لهم حقائبهم ووضعتها في صندوق السيارة بنفسي. لقد تحدثت معهم طول الرحلة. لكني اكتشفت أن الأموال مزيفة بعد أن رحلتا".