ونشرت الشرطة البريطانية صورة التقطتها كاميرات مراقبة لشخص قام بعملية سطو على مطعم في مدينة بلاكبول البريطانية، وحذرت العامة من التعامل معه، ودعتهم لمخاطبة السلطات فور رؤيته.

ولكن "تحذير الشرطة" لم يؤخذ بجدية كاملة من قبل العامة، الذين انهالوا بتعليقات ساخرة على صفحة شرطة بلاكبول بموقع فيسبوك، وذلك لأن المتهم يشبه بشكل كبير الممثل دايفد شويمر، أحد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير في التسعينات.

وحقق الممثل الأميركي شويمر نجاحا كبيرا بدور شخصية "روس" في مسلسل "فريندز" الكوميدي، والذي تم عرضه لمدة عشرة مواسم، بين أعوام 1994 و2004.

وعلق أشخاص بشكل كوميدي على صورة المتهم، مقتبسين أقوال شهيرة لشخصية "روس" من المسلسل، حتى أن الشرطة البريطانية شاركت في التعليقات بطريقة طريفة.

وكتبت الشرطة: "شكرا لردودكم السريعة. لقد تحققنا بشكل سريع من الأمر، وتأكدنا بأن دايفد شويمر كان في أميركا بتاريخ عملية السرقة".