الفيلم بطولة فيغو مورتنسين وماهرشالا علي وليندا كارديليني ومن إخراج بيتر فاريلي وهو أحد الأفلام المتنافسة على جوائز أوسكار التي تعلن مطلع العام القادم.

تدور أحداث الفيلم في ستينات القرن العشرين وقت استمرار التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة حيث يتم تكليف سائق من أصل إيطالي له ميول عنصرية باصطحاب عازف بيانو أسود البشرة في جولة بولايات الجنوب الأمريكي الأكثر تعصبا ضد الملونين.

وتقام الدورة الأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر تشرين الثاني.

وتعقد إدارة المهرجان مؤتمرا صحفيا الأسبوع القادم للكشف عن باقي تفاصيل الدورة القادمة.