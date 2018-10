وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط عبدول، البالغة من العمر 56 عاما، أثناء تقديمها أغنية "The Promise of a New Day".

وكانت عبدول تؤدي رقصة أثناء غنائها، وتقدمت نحو مقدمة المسرح، لتسقط على وجهها من المنصة المرتفعة عن الأرض، وسط ذهول الجماهير.

ونجحت عبدول في العودة إلى خشبة المسرح والاستمرار في تقديم عرضها، دون أن تظهر عليها أية إصابات، حسب ما ذكر موقع "تي إم زي" المعني بأخبار المشاهير.