واحتفظ الفيلم الموسيقي "مولد نجمة" (إيه ستار إز بورن) بالمركز الثاني للأسبوع الثاني، بإيرادات قدرها 19.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليدي غاغا، وبرادلي كوبر، وسام إليوت، ومن إخراج برادلي كوبر.

وأفادت رويترز بتراجع فيلم الحركة "فينوم" من المركز الأول للمركز الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 18.1 مليون دولار.

والفيلم الذي يروي قصة بطل خارق من بطولة توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، وإخراج روبن فليشر.

واحتفظ الفيلم الكوميدي "صرخة الرعب 2: أشباح الهالوين"(غوسبمبيز 2: هانتد هالوين) بالمركز الرابع، محققا إيرادات بلغت 9.7 مليون دولار. وهو من بطولة ويندي ماكيلندون كوفي، وكين جونغ وكريس بارنيل، ومن إخراج آري ساندل.

وتراجع الفيلم الدرامي "أول رجل" (فيرست مان) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 8.6 مليون دولار. والفيلم بطولة رايان غوسلينغ وكلير فوي، ومن إخراج داميان تشازل.