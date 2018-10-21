وحذرت السلطات المختصة في وينشستر في ولاية فرجينيا من أن الحشرات الغازية، وموطنها الأصلي الصين والهند وفيتنام، ستضر بالمحاصيل الزراعية وصناعة الخشب.

وقال مركز تشيرفيل فيل للطب في بنسلفانيا، إن المخلوقات الغريبة التي يطلق عليها اسم "الفانوس المرقط" شوهدت للمرة الأولى الخميس الماضي، وفق ما ذكرت "فوكس نيوز" الأميركية، الأحد.

وقال المركز في صفحته على فيسبوك إن هذه الحشرات تهدد غابات الشمال الشرقي، بالإضافة إلى صناعة الخشب والمحاصيل الزراعية، خصوصا العنب، محذرا المواطنين من خطورتها.

وقالت وزارة الزراعة والخدمات الاستهلاكية في ولاية فرجينيا، عندما تم اكتشاف هذه الحشرات لأول مرة في الولاية في فبراير الماضي، إنه يمكن أن تكون هذه الآفة مزعجة لأصحاب المنازل عندما تتراكم بأعداد كبيرة.

وفي فبراير الماضي أيضا، أكدت ولاية بنسلفانيا أنها تتعاون مع وزارة الزراعة في البلاد من أجل "معالجة ما يمكن أن يكون أكثر أنواع الحشرات تدميرا خلال 150 عاما".

وعلى الرغم من عدم معرفة مدى خطورة حشرة "الفانوس المرقط" على البشر، فإنها تثير القلق قبل موسم الأعياد، إذ إنه الحشرة قد تضع بيضها على أشجار عيد الميلاد التي يمكن أن تفقس داخل المنازل.

وطلبت وزارة الزراعة في ولاية بنسلفانيا من المواطنين إزالة هذا البيض في حال رؤيته على الأشجار، وهو بيض له غطاء رمادي شبيه بالطين، يتحول مع الوقت ليصبح جافا.