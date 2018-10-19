ونشر الصحفي التركي عبد الله بوزكورت، المقيم في العاصمة السويدية، مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر.

وقاوم أردوغان النعاس وحاول فرك عينيه، إلا أنه استسلم أخيرا لغفوة، وفقا لما ظهر في الفيديو الذي نشره بوزكوت.

وكان أردوغان زار مولدوفا نهاية الأسبوع، مطالبا إياها بالتعاون لتسليم أعضاء في حركة فتح الله غولن التي يتهمها بمحاولة الانقلاب في 2016.

واعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين بذريعة انتمائهم إلى حركة غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي ينفي صلته بالانقلاب الفاشل.

وجاءت مطالبات أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المولدوفي، عقب اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود في العاصمة كيشنيناو.

ولفت إلى أنه خلال لقائه مع دوندون حددا هدفا مشتركا جديدا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار.