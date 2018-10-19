وقام مئات من المتظاهرين المتشددين بمنع امرأتين، إحداهما صحفية والأخرى ناشطة، من دخول معبد ساباريمالا، في اليوم الثالث من الاحتجاجات الساخنة ضد قرار المحكمة العليا.

ونظم الكهنة اعتصاماً ضد قرار المحكمة الذي ألغى قرار بمنع النساء في سن 10 إلى 50 عاما، من دخول المعبد الواقع في ولاية كيرالا، وهددوا بوقف الصلوات في المعبد.

وأظهرت قنوات تلفزيونية رجالا عاريي الصدور جالسين احتجاجا على مدخل المعبد يصفقون ويهتفون بأغنيات دينية.

ومنع مئات من المتظاهرين دخول النساء في سن الحيض منذ إعادة فتح المعبد يوم الأربعاء بعد قرار المحكمة العليا قبل ثلاثة أسابيع بأن المساواة هي الأسمى بغض النظر عن العمر والجنس.