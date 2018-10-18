وانتخب بونافنتور، الشقيق الأكبر لنجم منتخب ساحل العاج وهيرتا برلين الألماني، سالمون كالو، عمدة لبلدية فافوا بوسط البلاد.

وقال بونافنتور، إنه أراد من خوض انتخابات 13 أكتوبر البلدية والجهوية، أن يحذو حذو والده الراحل، الذي كان يمني نفسه بالترشح لانتخابات عمدة المدينة.

وأكد لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق، أن أولويته بعد الفوز في الانتخابات ستتمحور حول "البحث عن التمويل، ومضاعفة الجهود في مجال السلامة".

وأضاف الفيل الإيفواري، أن الكثيرين يعتقدون أن "اللاعبين لا يصلحون إلا لركل الكرة، فأردت أن أغير هذه الفكرة، وأوكد أن لاعب كرة القدم يمكن أن يكون سياسيا، ومثقفا".

وشكر بونافنتور ناخبيه في فافوا عبر صفحته بموقع فيسبوك قائلا: "شكرا لأهل فافوا، بفضل فريقي نجحنا معا في تحقيق شيء عظيم. الديموقراطية الحقيقية ليست إهانة ولا طعنة ولا حتى أقل تخويف بل خيار سيادي للشعب".

يذكر أن بونافنتور البالغ من العمر 40 عاما، دافع عن ألوان منتخب بلاده بقيادة ديديه دروغبا، خاصة في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا.

ولعب الدولي الإيفواري السابق، لأندية فينورد روتردام وباريس سان جريمان وهيرنفين.