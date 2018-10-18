وتحمل الشوكولاتة الجديدة اسم "روبي"، وتتميز بلونها الأحمر وطعمها الحامض، وتعد أول ابتكار هام في هذه الصناعة بعد اكتشاف الشوكولاتة البيضاء في ثلاثينيات القرن العشرين، وفقا للمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في الشركة فريديريك ترومبيرت.

وقال ترومبيرت: "هناك 20 ألف عنصر داخل حبة الكاكاو ، لكننا وجدنا شيئا محددا مع (روبي)، كان لونها ضاربا إلى الحمرة. كانت الشوكولاتة سوداء في البداية، لكن بعد ذلك قمنا بمعالجتها بشكل مختلف لجعلها أخف وزنا، وفي النهاية تحولت إلى الشوكولاتة روبي الحمراء".

وأطلقت روبي في آسيا وأوروبا العام الماضي، بينما سيتبع إطلاقها في الإمارات انتشار أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وستتوفر في لبنان الشهر المقبل، والسعودية بعد شهر، بحسب ما ذكر موقع "أريبيان بزنس".

وأضاف "الأجيال الجديدة تبحث عن نوع من المتعة، الناس هنا منفتحون على تجربة أشياء جديدة، قد لا يحبون المذاق الحامض، لكن يمكن الجمع بين روبي والنكهات الأخرى مثل الفطر والفستق".

وأشار إلى أن شعبية روبي ستزداد مع مرور الوقت لتصبح مثل شعبية مثل الشوكولاتة البيضاء، على الرغم من أنها لن تتجاوز الأنواع الأخرى كالشوكولاتة الداكنة في المبيعات.