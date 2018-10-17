وفتح المركزي الإنجليزي الباب أمام تقديم المقترحات، ودافعت عدة شخصيات عن وضع صورة العميلة البريطانية السابقة، نور عنايات خان، التي عملت في فرنسا أثناء الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وولدت عنايات في روسيا سنة 1914 لأمير التصوف الهندي، عنايات خان، وأم أميركية، وانتقلت في وقت لاحق إلى فرنسا، وفي عام 1940 غادرت إلى بريطانيا والتحقت بجيشها.

وبعدما قضت عنايات ثلاثة أعوام في بريطانيا تم إرسالها إلى فرنسا لتساعد في نقل المعلومات، وكانت أول امرأة تدير مهمة الاتصال اللاسلكي المخابراتية في ذلك الوقت.

وتمكن النازيون من اعتقال عنايات بسبب تعرضها لخيانة، وتقول بعض الروايات إنها تعرضت لتعذيب فظيع طيلة عشرة أشهر لكنها لم تدل بأي معلومات.

وأعربت وزيرة المواصلات البريطانية، نصرت غاني، عن تأييدها لوضع صورة غاني على ورقة خمسين جنيها أسترلينيا، وأشارت إلى ما قدمته من عطاء في مسارها العسكري.

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني، توم توجندات، إن من شأن هذه الخطوة النقدية أن تحتقل بالراحلة سواء باعتبارها مسلمة أو امرأة أو بطلة أدت مهمتها بكل ذكاء.