واحتفلت تونس، الاثنين، بذكرى عيد الجلاء، الذي يوافق 15 أكتوبر، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية عام 1963.

وفي الفيديو الذي حقق انتشارا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر المواطن وهو يتبادل التحية مع السبسي، ثم يقول: "سيدي الرئيس حمّر عينيك كيف ما كان يعمل (مثلما كان يفعل) بورقيبة، حمّر عينيك تو تمشي الأمور. ربي معاك وربي ينورك".

بينما أجابه السبسي (91 عاما) مازحا: "أنا لابس نظارات".

وكان المواطن الذي يبدو أنه من نفس جيل السبسي، ضمن موكب جماهيري في مدينة بنزرت، الملقبة بعروس الشمال التونسي، استعد لاستقبال السبسي.

يذكر أن بورقيبة أصبح أول رئيس لتونس عام 1957، وحكم البلاد طيلة 30 عاما.

وتولى السبسي في عهد بورقيبة العديد من المناصب، بينها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.