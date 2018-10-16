وهرع المسعفون إلى برج في حي شعبي ببنما سيتي، يدعى إل كانغريجو، بعد الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بعدما سقطت السيدة التي كانت لا تزال تمسك بعصا السيلفي، بحسب الشهود.

وعقب المأساة، كشفت السلطات في بنما عن اسم المرأة وهي ساندرا مانويلا دا كوستا ماسيدو (44 عاما)، ويعتقد أنها أم لطفلين.

وفي منشوراتهم على الإنترنت، أشاد الأصدقاء بماسيدو، التي قالوا إنها معلمة من البرتغال، انتقلت مؤخرا إلى بنما سيتي.

وصور عمال بناء مجاورين الحادث، حيث كانت ماسيدو تلتقط صورا سيلفي قبل لحظات من سقوطها المأساوي من المبنى.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الشرطة تعتقد أن رياحا عاتية كانت سببا في اختلال توازنها، بعد أن أمضت بالفعل عدة دقائق في التقاط الصور.