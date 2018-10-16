وقال الشيخ محمد بن راشد "أطلقنا اليوم مشروعا تعليميا عربيا جديدا لكل الطلاب العرب.. موقع "مدرسة" يضم 5000 درس تعليمي بالفيديو في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاحياء وغيرها..".

وأكد، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن الدروس تطال "كافة الفصول من الأول وحتى الثاني عشر.. تم تعريبها من أفضل المواقع العالمية وإعادة إنتاجها باللغة العربية..".

وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن أمنيته أن يساهم المشروع في "توفير أفضل تعليم عالمي لكل طفل عربي"، مؤكدا العمل على "ردم الفجوة المعرفية لعالمنا العربي باستخدام التكنولوجيا".

وإذ أشار إلى أن "مشروع مدرسة هو مساهمة في تحسين واقع التعليم عربيا"، دعا الشيخ محمد بن راشد "جميع القادرين لإطلاق مبادرات مشابهة لتطوير التعليم في عالمنا العربي".