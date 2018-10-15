واستند الموقع على قائمة مجلة "فوربس"، التي نشرت الدخل السنوي لمشاهير الفن والرياضة في 2018.

ومن بين الأسماء الكبيرة في قائمة المشاهير، تصدر القائمة الممثل جورج كلوني، الذي يصل دخله لأكثر من 27 ألف دولار في الساعة الواحدة.

أما أصغر المشاهير على قائمة فوربس للنساء الأغنياء، عارضة الأزياء كايلي جينر (21 عاما)، فتحصل على 19 ألف دولار في الساعة الواحدة، لتحتل المركز الثاني خلف كلوني.

وجاء الممثل والمصارع السابق دوين جونسن، المعروف بـ"ذا روك"، في المركز الثالث، بدخل يتجاوز 14 آلاف دولار في الساعة.

وتلاه في القائمة، مقدمة البرامج أيلن دي جينيرس (10 آلاف دولار في الساعة تقريبا) ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس (9800 دولار بالساعة) والمغنية تيلور سويفت (9 آلاف دولار بالساعة) والمغنية بوينسيه (6850 آلاف دولار بالساعة).