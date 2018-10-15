ويظهر في الفيديو صلاح، وهو يرتدي زي منتخب مصر، واتجه نحو المعجبة التي فوجئت به، مما جعلها تبكي بشدة، ليمازحها: "هو أنا لسه كلمتك"، ويحتضنها لتتوقف عن البكاء.

ويبدو أن الفيديو تم تصويره بكاميرا هاتف شخصي في فندق إقامة المنتخب المصري، قبل لقاء إي سواتيني، "سوازيلاند" سابقا، التي انتهت بفوز الفراعنة 4-1.

وأصيب صلاح في الدقيقة 88 من المباراة، التي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح الفراعنة، وسجل فيها هدفا من ركلة ركنية، في عضلة فخذه ليخرج من الملعب ويتابع فريقه المباراة بـ10 لاعبين بعد استنفاذ التبديلات الثلاثة.

وكشف مساعد المدرب هاني رمزي أن "التشخيص المبدئي لإصابة صلاح وفقا لطبيب المنتخب، هو شد قوي في العضلة. الإصابة ليست تمزقا وأعتقد أنها ليست خطيرة، لكن الإصابات العضلية تحتاج لأشعة عقب إراحة العضلة وهو ما سيحدث لصلاح".

لكن طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، قال إن صلاح أصيب بشد خفيف وسيجري أشعة في أقرب وقت لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب، موضحا أن فرص لحاقه بمباراة الثلاثاء المقبل تعد صعبة.