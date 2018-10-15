وقالت شرطة شانغهاي المحلية، في بيان، إن "يانغ كايلي"، البالغة من العمر 20 عاما، "أهانت كرامة النشيد الوطني" خلال بث مباشر.

وظهرت يانغ في بث مباشر، من منزلها يوم 7 أكتوبر، غنت خلاله النشيد الوطني أمام أكثر من مليون متابع، بطريقة يمكن وصفها بـ"الساخرة"، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة.

ويانغ معروفة على المواقع الاجتماعية باسم "لاي جي"، تتوفر على أكثر من مليون متابع على موقع "ويبو"، الشهير في الصين.

ووجه العديد من مستخدمي الموقع انتقادات لاذعة للفتاة، فيما قام آخرون بإبلاغ الشرطة.

وذكرت الشرطة "خلال بث يانغ المباشر في شقتها، خرقت قانون النشيد الوطني الصيني وتم احتجازها لمدة خمسة أيام".

وأضافت "النشيد الوطني هو رمز للبلاد. يجب على جميع المواطنين والمنظمات احترامه وحماية كرامته".

وبموجب القانون، يمكن احتجاز من يسخر أو يهين النشيد الوطني لمدة تصل إلى 15 يوما.