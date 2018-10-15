وأظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الطفل الثري، الذي كان يرتدي قناعا، وهو يلقي النقود من نافذة سيارته من نوع مرسيدس S500 كوبيه.

وخلال إلقائه النقود كان الطفل يقول للناس: "ظننت فجأة أن المال في جوهره شيء عديم الجدوى"، وأضاف: "إنها مجرد قطع من الورق. أنت تقضي كل حياتك لزيادة المال على حسابك".

وتابع: "أحمل 50 ألف روبل (570 جنيها إسترلينيا) وهو راتب شهري جيد في مدينة سان بطرسبرغ. هل أنت حقا تقتل نفسك من أجل هذا؟ أنا أشفق عليك"، ثم بدأ بإلقاء النقود من نافذة السيارة السوداء.

وسمع أحد المشاة وهو يصرخ: "انظر. مال. نقود حقيقية تطير".

وذكرت الصحيفة أن الفيديو تم نشره على أحد الحسابات مصحوبا بتعليق مكتوب: "لدينا الكثير من المال الذي يجب أن تشعر بخيبة أمل تجاه نفسك".

ورجحت "ديلي ميل" أن الطفل الروسي ينتمي إلى "نادي خاص لأبناء الأثرياء"، فيما صاحب الفيديو تعليقات غاضبة من هذا الفعل.

وعلق أحدهم على الفيديو قائلا: "أنت تفعل ذلك لأنك ولدت مع ملعقة ذهبية في فمك؟ أنت عار على بلادنا. وإهانة لوالديك".

وكتب آخر: "إذا كنت تعتقد أن المال هو مجرد ورقة. اذهب وعيش لمدة شهر على هذا الراتب"، وقال آخر: "ليس لديك أخلاق على الإطلاق. أنت مضحك في سخريتك".

ونشر الطفل الثري فيديو آخر، يظهر امرأتين داخل سيارته وإحداهن تفرغ حقيبة بها أوراق نقدية، ثم تقومان بدفع السيارة لإخراجها من الرمال بعد أن علقت على الشاطئ.

وهنا قام الطفل الروسي بتركهم على الشاطئ، وقاد السيارة بعيدا، بعد أن ترك الأموال تتطاير من السيارة.

ووصف أحد المعلقين على مقاطع الفيديو، بأنها "مقززة" وتظهر "فساد الأطفال المدللين الذين لم يسبق لهم العمل يوما في حياتهم".