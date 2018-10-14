ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، فإن بساطة فكرة وتصميم موقع "Who Paid 99 Cents" دفعت البعض لتجربته فعليا، مدفوعين بالفضول وحب معرفة الغاية من وراء إنشاء موقع مماثل.

ويرحب الموقع بزواره بمجرد دخولهم إليه، طارحا عليهم سؤالا واحدا فقط "من دفع 99 سنتاً؟".

ولا يتضمن الموقع سوى بضعة خانات لتكتب اسمك وبريدك الإلكتروني وبيانات بطاقة الائتمان خاصتك، موضحا في نفس الوقت أنه في حالة الدفع فإن اسم المستخدم سيظهر علنا لكل من يدفع، مع إرسال إيصال الدفع عبر البريد الإلكتروني.

وحتى وقت الكتابة دفع 44 شخصا الـ99 سنتا، ولكن في كل مرة يرغب الشخص في مطالعة قائمة الأسماء المحدثة عليه دفع المبلغ مجددا.

الشركة المصممة للموقع أوضحت لـ"بيزنس إنسايدر" أن الهدف الرئيسي منه هو جعل أجهزة الكمبيوتر تقوم بأعمال مسلية ومبهجة، على خلاف المهام التقليدية المملة، التي تقوم بها الحاسبات طول الوقت، على حد تعبير باسكوال دا سيلفا، أحد مؤسسي الشركة.

وحول ما ستفعله الشركة بالمبالغ المدفوعة برغم قلتها حتى الآن، أوضح دا سيلفا أن الشركة ستقوم باستثمارها في تطوير منتجات أخرى "مضحكة".