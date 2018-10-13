وأظهرت لقطات فيديو مخيفة في المطارين، رياحا عاتية تتلاعب بطائرات في الهواء أثناء محاولاتها الهبوط.

ووصلت سرعة الرياح إلى نحو 130 كيلومترا في الساعة، وزاد سقوط الأمطار من خطورة هبوط الطائرات، وفق ما نقل موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واضطر بعض الطيارين إلى الدوران بطائراتهم مرات عدة، من أجل ضبط هبوطها بشكل صحيح على المدرجات، بعد محاولات أولى فاشلة.

وفي المقابل، تقطعت السبل بآلاف المسافرين في مطارات بلفاست ومانشستر ودبلن وكارديف ونيوكواي بسبب إلغاء رحلات، فيما توقفت حركة القطارات بويلز وديفون وكورنوول.

وحذر المكتب الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من بريطانيا، من جرّاء العاصفة "كالوم"، داعيا إلى توخي الحذر، ومراقبة نشرات الطقس بصورة مستمرة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أكثر من 30 ألف منزلا في أيرلندا، و950 منزلا جنوب غرب إنجلترا، باتت دون تيار كهربائي، بسبب الرياح العاتية.