وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو رصد مبلغ مليون دولار، لتعيين فريق متكامل مؤلف من محامين وأطباء ومتخصصين في العلاقات العامة، بعد القضية التي هزت صورته في الشارع الرياضي.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فقد جمع مهاجم يوفنتوس الإيطالي فريقا قويا لتحسين صورته أمام الرأي العام.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وثائق نشرها محامو كاثرين مايورغا، تشير إلى تسوية أبرمت مع رونالدو الذي دفع 375 ألف دولار مقابل صمت الشابة الأميركية.

وعلق بيتر كريستيانسن محامي رونالدو بالقول إن هذه المستندات تم تحريفها لكي تظهر موكله في دور الجاني.

وتتهم كاثرين رونالدو بالاعتداء عليها جنسيا في فندق بمدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، بينما كان "الدون" يستعد للانتقال من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

وينفي صاحب الـ33 عاما هذه المزاعم بشكل كامل، مشددا على أنه يتعرض لمحاولة استغلال لاسمه وشهرته في قضية لها غرض مادي بحت.