العروس البالغة من العمر 28 سنة، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، وهي التاسعة في تسلسل تولي العرش البريطاني.

وارتدت يوجيني فستانا من تصميم بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس وخاتم زواج وتاجا مرصعا بالألماس.

حضرت الملكة وزوجها الأمير فيليب حفل الزفاف إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة.

أعلن الزوجان عن خطبتهما في يناير/ كانون ثان عندما اقترح بروكسبانك، 32 سنة، ذلك خلال عطلة في نيكاراغوا في أمريكا الوسطى. وكانا قد تواعدا لمدة سبع سنوات.

تجمعت الحشود خارج قلعة وندسور قبل الزفاف الملكي الثاني في بريطانيا هذا العام، في يوم ذروة تطلبت وصول مبكر للاحتفاظ بقبعات أنيقة.

وتستضيف الملكة مأدبة غداء و"الشمبانيا" للعروسين بعد انقضاء الحفل".

وتزوج العروسان في نفس المكان الذي استخدمه في مايو الأمير هاري وميغان ماركل، التي تعرف الآن باسم "دوقة ساسكس".