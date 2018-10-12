وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن الشابتين العاريتين فركتا مربى الفراولة على جسميهما واعتبرتا ما قامتا به "سلوكا فنيا".

ولم تقم الشرطة التي حضرت إلى الساحة باعتقال الشابتين بالنظر إلى عدم تسببهما بأي أذى من جراء نزاع الملابس في المكان العام.

ونشرت شرطة مانشستر صورة على موقع "تويتر" تظهر عناصر من الشرطة وهم يسدون النصيحة إلى الشابتين اللتين قامتا بتغطية جسميهما بلحاف.

وقال التغريدة إن الشرطة تأمل ألا يتحول هذا السلوك الغريب إلى موجة "مجنونة" جديدة لكن هذا التعري أثار ردود فعل ساخرة كثيرة في المنصة الاجتماعية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان ما تقوم به حركة "فيمن" لكن هذه الأخيرة تتخذ نزع الملابس في أماكن عامة بمثابة وسيلة للاحتجاج على ما تعتبره "ظلما" للمرأة.