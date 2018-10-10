ونشرت رئيسة تحرير مجلة حورس ومدير وكالة الأهرام للدعاية والإعلان التي تصدر المجلة، رسالة، الثلاثاء، توحي بأن المشكلة جاءت من الترجمة من الإنجليزية للعربية والعكس.

وكتبا في الرسالة: "نعتذر عن أي فهم قد تم تفسيره على أنه إساءة للفنانة الكبيرة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان الكاتب والمحلل السياسي، آدم بارون، نشر صورا التقطها لصفحات المجلة والمقابلة على "تويتر"، قائلا إنه كان على متن رحلة "مصر للطيران"، وتصفح المجلة التي نشرت مقابلة وصفها "بالسريالية" مع الممثلة الأميركية، وذكر أن المقال تضمن أخطاء إملائية ونحوية.

وجاء في الحوار المنشور: "من المعروف أن باريمور كان لديها أكثر من 17 علاقة وخطبة وزواج، ويعتقد علماء النفس أن سلوكها هذا يعد طبيعيا، لأنها افتقدت دور الرجل القدوة في حياتها بعد انفصال والديها عندما كان عمرها 9 سنوات فقط".

وأبلغ متحدث باسم باريمور صحيفة "مترو" الأميركية، أن النجمة تحدثت مع الصحفية، إلا أن كلامها "لم يكن مخصصا للمجلة".

وفي وقت سابق، كتبت الصحفية التي حمل المقال اسمها، عايدة تكلا، تغريدة على "تويتر" بتاريخ 3 أكتوبر، تقول فيها إن المجلة ربما بالغت في تحرير المقال لكن "هذا لا ينفى حقيقة أن المقابلة مع درو باريمور التي أجريت في نيويورك حقيقية وبعيدة كل البعد عن التلفيق".