وقالت مكتبة "Shreve Memorial" في ولاية لويزيانا الأميركية على صفحتها في موقع فيسبوك: "أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي على الإطلاق! صحيح؟.. لقد أعاد قارئ كتابا إلى فرعنا الرئيسي البارحة، كانت والدته قد استعارته عام 1934 عندما كانت في الـ11 من عمرها".

وأضافت: "هذا يعني أن الكتاب جاء متأخرا 84 عاما فقط!. الكتاب هو (سبون ريفر) بقلم إدغار لي ماسترز".

الكتاب عبارة عن مجموعة من القصائد المكتوبة كقصص لشاهد عيان عن الأشخاص الذين ماتوا في مدينة سبون ريفر الخيالية، ويحكي عن حياتهم ومماتهم.

وقالت مساعدة مدير المكتبة، جاكي موراليس: "كان الرجل ينظف منزل والديه عندما وجد الكتاب وقرر إعادته. قال إن هذا ما فعلته أمه".

وعن غرامة التأخير في إعادة الكتاب، قالت موراليس إن المكتبة لم تفكر في تغريمه، لافتة إلى أنه في حال فُرضت عليه الغرامة فسيتوجب عليه دفع مبلغ 3 دولارات، وهو الحد الأقصى لتحصيل رسوم الكتب المتأخرة.