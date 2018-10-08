فقد أوضحت شركة "بيك" المنتجة لأقلام الحبر، أن الكثيرين يبتلعون أغطية الأقلام عن طريق الخطأ، خاصة أولئك الذين اعتادوا "عضها".

ومع وصول الغطاء إلى مجرى التنفس في جسد الإنسان، قد تصبح آثاره قاتلة ويؤدي إلى الاختناق، مما دفع الشركة لاعتماد هذا التصميم، بحسب موقع "ساينس أليرت".

وبمجرد إضافة ثقب إلى أعلى الغطاء، يتم زيادة تدفق الهواء في مجرى التنفس، وبالتالي يظل الناس قادرين على التنفس حتى لو ابتلعوه.

وكتبت الشركة على موقعها في الإنترنت: "بالإضافة إلى المساعدة في منع تسرب الحبر من القلم، فإن جميع أغطية BIC تتوافق مع معايير السلامة الدولية، التي تحاول التقليل من خطر ابتلاع الأطفال بطريق الخطأ لأغطية القلم".

يشار إلى أن ما يقرب من 100 شخص يموتون في الولايات المتحدة كل عام من الاختناق بأغطية الأقلام.