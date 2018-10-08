ونجا الرجل، واسمه يوري غوخوف (41 عاما) بأعجوبة بعد أن غرس السكين في رأسه مخترقا الجمجمة دون أن يلحق ضررا بالدماغ.

الغريب أيضا أنه ظل واعيا، بينما كان رجال الشرطة يطالبونه بالبقاء جالسا بشكل مستقيم.

وكان رجال الشرطة وجدوا غوخوف راكعا وسط حقل والسكين في رأسه، وقال لهم إنه فعل ذلك لأنه لا يستطيع التنفس بشكل جيد من أنفه.

وقال الرجل، وهو من بلدة دونيتسك في منطقة روستوف: "لم أستطع التنفس من أنفي.. لذلك ثقبت رأسي لكي أتنفس"، وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد نقله إلى المستشفى، والتقاط صور بأشعة إكس، قال الأطباء إن نجاته معجزة، فهو لم يقتل نفسه كما أنه لم يلحق ضررا بالدماغ.

ونجح الأطباء في انتزاع السكين من رأسه. مشيرين إلى أنها نصل السكين البالغ طوله 5 بوصات كان داخل جمجمته.

وتمكن رجال الشرطة من تصوير الرجل، الذي يعمل فنيا في أحد المصانع المحلية، بالسكين في رأسه.