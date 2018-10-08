وقالت صحيفة "صن" إن المحامين المدافعين عن كاثرين مايورغا، السيدة الأميركية صاحبة الادعاء ضد رونالدو، يعدون 3 دعاوى قضائية أخرى بحق اللاعب ذاته، بينها تهم بارتكاب "اعتداءات جنسية".

وحسب الصحيفة، فإن امرأة أخرى تقول إنها تعرضت للاغتصاب على يد "الدون"، وأخرى قالت إنها "تعرضت للأذى" من نجم ريال مدريد الإسباني سابقا، وثالثة تقول إنها توصلت إلى "تسوية" مع النجم البرتغالي عام 2009.

ولم يكشف المحامون لـ"صن" تفاصيل أخرى بشأن الدعاوى المزعومة، فيما اكتفى ليسلي ستوفال، أحد ممثلي كاثرين مايورغا القانونيين بالقول: "أتابع الأمر للتحقق من المعلومات".

ورفعت كاثرين دعوى بحق رونالدو الأسبوع الماضي، قالت فيها إنه اغتصبها في لاس فيغاس عام 2009، وأعادت الشرطة هناك فتح التحقيق في الاتهام.

ورغم نفي رونالدو (33 عاما) أكثر من مرة التهمة التي توجهها له صاحبة الـ34 عاما، فإن سمعة صاحب الكرات الذهبية الخمس اهتزت بشدة، لا سيما بعد تسرب معلومات بشأن "شراء اللاعب لصمت السيدة الأميركية" مقابل 300 ألف دولار.

ويجد البرتغالي الذي رفع قدومه هذا الصيف من أسهم يوفنتوس، نفسه بين "قلق" شركات راعية له، ودعم من ناديه الذي تأثر بهذه القضية، إذ عادت أسهمه فخسرت في بورصة ميلانو 9.92 بالمئة من سعرها، ليصل الى 1.19 يورو للسهم الواحد.