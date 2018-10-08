ويروي الفيلم قصلة بطل خارق، من بطولة توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، وإخراج روبن فليشر.

وحطم فينوم الرقم القياسي للعروض الأولى في أكتوبر، إذ تجاوزت إيراداته تلك التي حققها العرض الأول لفيلم "الجاذبية الأرضية" (جرافيتي) والبالغة 55.8 مليون دولار بنسبة 43بالمئة.

وهيمن فينوم أيضا على إيرادات السينما العالمية بتحقيقه 125.4مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا عالميا للأفلام التي تعرض للمرة الأولى في شهر أكتوبر.

وجاء فيلم "مولد نجمة" (إيه ستار إز بورن) في المركز الثاني بإيرادات قدرها 42.6 مليون دولار، وهو من بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر وسام إليوت، وإخراج برادلي كوبر.

وسجل الفيلمان أفضل أداء في عطلة أسبوعية بشهر أكتوبر في أميركا الشمالية.

وجاء في المركز الثالث فيلم "قدم صغيرة" (سمول فوت) بإيرادات14.4 مليون دولار، وهو من من بطولة تشانينغ تاتوم وجيمس كوردنوزيندايا، وإخراج كاري كيركباتريك وجيسون ريسيغ.

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "مدرسة مسائية" (نايتسكول) الذي بلغت إيراداته 12.3 مليون دولار. والفيلم بطولة تيفانيهاديش وكيفين هارت وتاران كيلام، وإخراج مالكولم دي لي.

وفي المركز الخامس، حل فيلم "المنزل ذو الساعات" (ذا هاوس ويذ أكلوك إن إتس وولز) بإيرادات قدرها 7.3 مليون دولار. والفيلم الخيالي المعتمد على إحدى قصص الأطفال من بطولة جاك بلاك وكيتبلانشيت ومن إخراج إيلي روث.