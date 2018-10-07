وأدت القوة الناجمة عن ارتماء الحوت على الماء إلى غمر القارب بكمية كبيرة من الماء وسط ذهول ركابه، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحرص ركاب قارب مجاور على التقاط مقطع الفيديو المثير في ساحل منطقة كويبوس، المعروفة بثروتها الحيوانية المهمة في البحر، لكن هذا النوع من الحوادث لا يسجل بشكل معتاد.

وصاح بعض السياح "يا إلهي" كما قالت إحدى النساء إنها خائفة من اقتراب الحوت الضخم، الذي كان سيؤدي إلى كارثة لو ألقى جسده الضخم على القارب الخفيف في عرض البحر.

وبعد عودته إلى الماء، سار الحوت الضخم بشكل طبيعي في المحيط ثم توارى عن الأنظار.