وأرسل جناح مانشستر سيتي رسالة بالفيديو تتمنى الشفاء العاجل لطفل يدعى رزقي، وهو طفل كسر ذراعه، عندما انهار مقهى الإنترنت الذي كان يشاهد فيه مباراة في مدينته بإندونيسيا.

وقال النجم الجزائري في الفيديو: "مرحبا رزقى ، كيف حالك؟ .. آمل أن تتحسن."

وأضاف : "سمعت أنك من كبار المعجبين بمدينة مانشستر. لذلك أريد فقط أن أتمنى لك شفاء عاجلا. أتمنى أن تتحسن. نقدم لك أفضل التمنيات من مدينة مانشستر. ”

وكان رزقي محاصرا تحت الأنقاض إلى أن رأى أحد الجيران يده وسحبه إلى بر الأمان.

من جانبه، عبر رزقي عن سروره برسالة محرز قائلا "إنه لأمر رائع ، أنا سعيد للغاية".

وأبدى زرقي سعادته البالغة برسالة محرز الذي قرر كذلك إرسال قميص موقّع إلى الشاب: "لا أستطيع الانتظار للتحسن وارتداء قميص (مانشستر سيتي)."