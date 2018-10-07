وقالت محكمة أولد بيلي، إن بول كروسلي (46 عاما)، الذي شخّص الأطباء إصابته بالمرض منذ كان في الـ 17 من عمره، مذنب في التهم الموجهة إليه، وفق ما أوردت "ديلي ميل"، السبت.

وتظهر الفيديوهات التي نشرت للمرة الأولى في المحكمة، رجلا اسمه، روبرت مالباس ويبلغ (91 عاما) بينما كان يقف في محطة مترو "ماربل آرتش" في العاصمة البريطانية، قبل أن يظهر فجأة رجل يدفعه بقوة صوب سكة الحديد.

وقال مالباس، إنه شعر كأنه يطير عندما تلقى دفعة على ظهره، مشيرا إلى تعرضه لجروح، لكن الخطير في الأمر أن القطار القادم لم يكن يفصله عن المكان سوى أقل من دقيقة.

وتدخّل شاب فرنسي من أصل عربي اسمه رياض الحسني، وعمل على سحبه من السكة الحديد دون أن يفكر لحظة في نفسه، ولقي تصرف الحسني إشادة من القاضي الذي نظر في القضية.

وقال القاضي: "أظهر الحسني شجاعة استثنائية وتجاهل سلامته الشخصية في سبيل إنقاذ" الرجل المسن، مالباس.

ومالباس ليس الضحية الأولى لكروسلي الذي وثقت كاميرات المراقبة أيضا، محاولته قتل رجل اسمه توبيس فرنش في محطة القطارات في منطقة توتنهام بلندن، لكن الرجل تماسك حينها ولم يقع في سكة الحديد التي شهدت بعد ثوان مرور المترو السريع.

وقال كروسلي إنه يختار ضحاياه عشوائيا، لكنه نفى أنه يريد قتلهم، دون أن يسفر سبب إقدامه على هذا الفعل.