وقالت الناطقة باسم سلاح الجو، جوانا هلموندز، لوكالة فرانس برس، إن "أميركيا في التاسعة والعشرين من العمر تصرف بشكل عدائي بعدما طلب منه أحد أفراد الطاقم العودة إلى مقعده".

وأضافت "اندلع شجار إثر ذلك وتمكن أفراد الطاقم بمساعدة الركاب من السيطرة على الرجل". حسب فرانس برس.

وتابعت أن عددا من الركاب أصيب بجروح طفيفة، اثنان منهما أصيبا بكدمات في عينيهما.

وأعطي إذن للطائرة بالهبوط في مطار أمستردام -شيبول، وأوقفت الشرطة الرجل الذي تسبب بالشجار، وأرسل إلى مركز للأمراض النفسية للكشف عليه.

وأوضح سلاح الجو، السبت، أنه لا يتم إرسال المقاتلات الهولندية المجهزة بصواريخ إلا في حالات استثنائية جدا.

ثم قالت السلطات إن الشجار وقع فوق ألمانيا قبل نحو نصف ساعة من موعد هبوط الطائرة وهي من طراز "إيرباص ايه330-200" تابعة لشركة "كاي إل أم" الهولندية في مطار أمستردام في وقت مبكر السبت.

وذكرت متحدثة باسم شركة "كاي ال أم" لوكالة فرانس برس أن شركة الطيران "تأسف لهذا الحادث المزعج"، لكن طاقم الطائرة اتبع الإجراءات المعتادة التي تتخذ في التعامل مع شخص يتسبب بمشاكل على متن الطائرة.

وأضافت هيلين ماكينغا أن "الركاب وأفراد الطاقم قدموا شكوى ضد الرجل".

وتتسع طائرة الإيرباص إيه 330-200 لحوالي 250 راكبا، لكن لم يتضح عدد الركاب الذين كانوا على متن الرحلة.